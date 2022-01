La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, s'ha reunit aquest dijous amb els responsables de l'Associació Espanyola de Banca (AEB), la CECA, la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (UNACC) i el Banc d'Espanya per a abordar conjuntament la urgència de garantir la inclusió financera de tota la societat, especialment de la gent gran. Calviño els ha sol·licitat informació sobre l'efectivitat de les mesures que el sector bancari ja ha posat en marxa i ha exigit que s'adoptin mesures per a assegurar l'accés de la gent gran als serveis financers.

En la trobada, s'ha acordat que l'Observatori per a la Inclusió Financera realitzarà un diagnòstic de la situació i, en el termini d'un mes, les patronals bancàries revisaran el seu 'Protocol Estratègic per a Reforçar el Compromís Social i Sostenible de la Banca', plantejant així noves solucions per a garantir la inclusió financera de la gent gran.