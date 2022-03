Hotelers, restauradores i comerciants coincideixen que el Mobile World Congress ha estat una «injecció anímica» per a Barcelona i confien l’inici de la recuperació a la projecció internacional del MWC, amb la cautela que exigeixen les possibles conseqüències de la guerra a Ucraïna.

L’MWC va tancar dijous la seva edició 2022 amb més de 60.000 assistents, dada que confirma les millors previsions de l’organització, tot i que lluny encara de les xifres del 2019, quan va atreure unes 109.000 persones.

En declaracions a Efe, el president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, assegura que el congrés ha estat un «èxit», que marca el «tret» de sortida cap a la recuperació i la normalitat i que ha demostrat que Barcelona pot celebrar congressos sense cap problema. Per als hotelers, la projecció internacional de Barcelona aconseguida amb el MWC ha estat «molt bona» i garantirà la celebració dels congressos que vindran després, com Alimentària, ISE o el congrés europeu de cardiologia. L’alegria de Clos es veu confirmada perquè els hotelers han superat les expectatives que tenien, ja que de les inicials 10.000 habitacions que havia reservat l’organització de l’esdeveniment, s’ha passat a 11.000.

A l’espera de conèixer la xifra definitiva, l’ocupació prevista, entre un 60 i un 65 %, pot haver assolit prop del 70 %, amb un 20 % dels hotels tancats, encara lluny de les xifres del 2019 que, segons Clos, encara trigaran a arribar. A més, com ha succeït altres anys, el Mobile World Congress ha portat la celebració de nombrosos esdeveniments als salons dels hotels, que han acollit àpats, presentacions o reunions.

De cara al futur, Clos es mostra optimista, perquè els mesos de març i abril es presenten força bé, tot això condicionat al que pugui passar amb la guerra desfermada per la invasió d’Ucraïna, perquè en el sector de la mobilitat i del turisme aquestes coses «influeixen molt». També espera que a Amèrica no es comenci a instal·lar el missatge que a Europa hi ha guerra i es vegi el continent com un conjunt. «Això seria terrible, ara que el mercat americà s’està començant a recuperar», ha dit.

El president de l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, assegura que el Mobile ha «confirmat» un clar «canvi de tendència» en el sector turístic de la ciutat i també creu que la projecció internacional del congrés ajudarà a recuperar la normalitat.