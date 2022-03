Les organitzacions Assocació Comarcal d’Empresaris del Berguedà i Unió Empresarial de l’Anoia, juntament amb Cecot, Centre Metal·lúrgic, CIESC, FEGP i la UEI (associacions empresarials territorials que actuen sobre les comarques del Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental i l’Oriental), han compartit la preocupació per l’impacte dels costos energètics sobre les mitjanes i petites empreses amb qui interactuen a diari. Així, les organitzacions reclamen en un comunicat accelerar les mesures que el Govern d’Espanya i la UE han anunciat que implementaran en breu per aturar l’increment desmesurat dels preus del gas i l’electricitat.  Segons les entitats, una mesura immediata, abans que es desindexi el gas del mercat europeu de l’energia, seria «limitar el preu del gas sense haver d’esperar a modificar el sistema actual de construcció de preu per així tenir un impacte ràpid en les factures de les empreses».

En paral·lel i amb caràcter estructural, les patronals exigeixen al Govern de la Generalitat accelerar l’impuls de projectes d’energies renovables per reduir la dependència energètica d’altres països o regions, i que recolzi l’autogeneració i l’autoconsum en comunitats com ho poden ser els polígons industrials. «Quan va irrompre la covid19, la ciutadania i les empreses vam reaccionar ràpidament a les demandes dels governs executius tant en les mesures sanitàries, com en les productives i les econòmiques», asseguren les associacions en el comunicat. «És més, com sempre,» - afegeixen- «la societat va anar una passa per davant i va impulsar projectes de cooperació social per fer-hi front. Ara, esperem dels executius la mateixa reacció d’immediatesa per fer front a l’escalada dels costos energètics que posen en perill la continuïtat de gran part del teixit empresarial, els llocs de treball i els drets fonamentals de la ciutadania», coincideixen les entitats signants del comunicat.