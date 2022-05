La Unió Empresarial de l’Anoia celebrarà una nova edició de la Nit Empresarial UEA, l’acte de referència i reconeixement del sector econòmic i del teixit empresarial de la Catalunya central: vint-i-dos anys de reconeixement, cohesió empresarial i aposta pel territori.

La 22a Nit Empresarial UEA tindrà lloc el dijous 16 de juny al poliesportiu Les Comes d’Igualada. El president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, afirma que: «Volem tornar on vam celebrar l’última Nit Empresarial UEA abans de la pandèmia» i afegeix que «estem molt contents i agraïts de poder-ho celebrar de nou a Les Comes, un espai que actua com la casa dels esports, i que reflecteix els valors que connecten amb la cultura empresarial: el treball en equip, la competició, el sacrifici, la superació, la constància... Tenim ganes de retrobar-nos, estrènyer llaços i celebrar l’èxit, però també, la fortalesa del teixit empresarial del nostre territori».

La UEA celebra enguany 40 anys de la seva creació, en què «hem fet costat a les empreses i atès les necessitats empresarials; hem estat implicats en la promoció i reactivació de l’Anoia, hem participat en polítiques actives de les diferents administracions públiques i acompanyant les empreses a reclamar tot allò que els manca o els minva la seva competitivitat... Tot, en benefici de la millora i el progrés econòmic i social de la comarca».

Amb el lema «40 anys mirant al futur», es vol parlar del passat i de la trajectòria com a patronal i entitat empresarial de referència però també es vol posar el focus en una mirada posada cap al futur.

La novetat és que enguany tornen els Premis UEA, l’eix central de la Nit Empresarial UEA, on es lliuren uns guardons que tenen l’objectiu de reconèixer les iniciatives empresarials, la trajectòria, la feina diària dels empresaris i empresàries, i la seva contribució al desenvolupament econòmic de la comarca.

D’altra banda, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, visitarà demà la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA).