L’Escola Agrària de Manresa ha participat al Congrés Català de Producció Agrària Ecològica celebrat a Vic, com una de les entitats de referència a Catalunya en agroecologia.

L’Escola va participar a les sessions de reflexió i discussió sectorials en les quals es va fer un diagnòstic de la situació actual del sector agroecològic i es van plantejar propostes per al seu desenvolupament a Catalunya. Aquestes propostes seran clau per dissenyar el futur del sector, que quedarà plasmat al Pla d’acció per al desenvolupament de la producció ecològica per al període 2023-2027 que s’està elaborant des del Departament d’Alimentació, Acció Climàtica i Agenda Rural.

El centre manresà va presentar a més al congrés un pòster explicant les activitats que porta a terme, entre les quals destaca la impartició del cicle formatiu de grau mitjà en Producció agroecològica i el nou cicle formatiu de grau superior en Paisatgisme i medi rural, perfil professional d’agroecologia i acció climàtica, que s’iniciarà el proper curs.

L’Escola Agrària de Manresa va ser pionera els anys 80 en impulsar la formació i la professionalització del sector agroecològic, i continua «formant gestors d’empreses i explotacions agràries que puguin produir conscients de l’emergència climàtica però sense renunciar a la viabilitat del sector», segons expliquen fonts del centre.