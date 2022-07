Els preus industrials a Catalunya van pujar un 28,8% al juny, és a dir, sis dècimes més que la variació del maig, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquesta manera, la variació anual de l'Índex de Preus Industrials (IPRI) marca un nou rècord històric des que l'INE recopila dades autonòmiques el 2002. Com en el mes anterior, s'han gairebé doblat els preus del subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, amb un 95,7%; i també han pujat a la metal·lúrgia, amb un 32,5%; a la indústria química (+27,1%) i a la indústria del paper (+25,8%). L'única divisió que baixa de preu és la de fabricació de material de transport (-2,5%).

Al conjunt de l'Estat, la variació anual va caure quatre dècimes, fins als 43,2%, i ja arrossega tres mesos de baixades després del rècord del març. Amb tot, continua sent el quart increment anual més pronunciat dels registres de l'INE.

Tots els sectors industrials van tenir influència positiva, però el més destacat va ser l'energia, que va incrementar una taxa dos punts fins al 94%, la tercera més alta des de l'inici de la sèrie, per l'augment dels preus de la refineria de petroli i la producció, transport i distribució de l'energia elèctrica. Sense tenir en compte l'impacte de l'energia, els preus industrials haurien pujat un 14,7% a Catalunya.

D'altra banda, durant el mes de juny també van pujar els béns de consum, amb una variació anual del 10,2%, i els béns intermedis, en un 23,6%.

Per comunitats autònomes, la taxa anual de l'IPRI va caure al juny al maig a la majoria de territoris menys a Catalunya, Andalusia, Castella la Manxa, País Basc, Múrcia i País Valencià . Els majors increments es van produir a la Regió de Múrcia, amb augments de 4,6 punts. Per la seva part, Astúries és la comunitat on més cau la variació anual dels preus industrials (-16 punts).