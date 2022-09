El Grup Llobet ha anunciat un paquet de descomptes amb preus «imbatibles» com a resposta a la demanda del govern central que els distribuïdors ofereixin cistelles de la compra amb productes bàsics per afrontar la crisi i la puja global de preus. El grup manresà ha optat per no sumar-se a l’exemple de Carrefour, que fa una setmana llançava un cistell de la compra amb trenta productes per trenta euros que ha generat més polèmica que entusiasme.

«Estàvem preparats per fer la nostra pròpia oferta, i hem vist la publicitat negativa que ha obtingut Carrefour», diu Josep Millán, cap de compres del grup. Per això l’empresa manresana ha preferit oferir als clients dels seus supermercats un centenar de productes en oferta de les marques blanques amb què treballa. Es tracta d’ensenyes com Alteza (alimentació general), Selex (drogueria), Tandy (menjar per a mascotes) i Crowe (perfumeria). Són, diu Millán, marques ja econòmiques a les quals s’han aplicat descomptes per als propers dies (la campanya dura fins al 9 d’octubre) amb la voluntat d’oferir «la cistella de la compra més barata del mercat», assegura el cap de compres.

A la cistella de Carrefour se li criticava la manca de productes frescos i la introducció d’altres que no figurarien en una llista de primera necessitat. Llobet, diu Millán, ha volgut obrir el ventall i incloure des de bosses d’amanida i enciams frescos fins a pots de conserves, caldos, salses, flams, xocolates, llet, cafè, arròs i pasta, però també cervesa i vermut, i productes de neteja, de bany i d’higiene femenina i aliment per a mascotes. Millán assegura que tots els productes es venen a preus «honestos», que no han estat incrementats abans d’aquesta campanya. «No és una estratègia per vendre més, és perquè sabem que estem en un moment difícil per a les famílies», assegura Millán. En conjunt, l’oferta de Llobet suposa un 17% de descompte respecte del total.

Millán explica que les oscil·lacions de preus són, aquestes últimes setmanes, excepcionals. «Porto trenta anys al negoci i mai no ho havia vist», assegura. Les conserves i la llet, per exemple, diu Millán, estan experimentant canvis de preus continus. «Ens obliga a ser molt àgils canviant preus, dona molta feina. Cada dia pots rebre cinc o sis puges de preus de productes», diu el cap de compres de Llobet, que apunta que «la setmana passada el preu del tomàquet triturat es va incrementar el 30%». Segons Millán, aquesta manca cal atribuir-la a l’onada de calor i a la falta d’aigua: «ha plogut poc i el tomàquet és més petit. Això també afecta a les olives i al raïm i tindrà conseqüències en el preu de l’oli d’oliva i del vi», alerta Millán.

Quant a la falta de subministraments, Millán diu que n’hi ha «de contínues. Pots trobar-te que el distribuïdor no et pot servir alguna marca important perquè el fabricant potser no té plàstic per a l’embalatge o matèria primera». Llet i oli de girasol han estat productes que han faltat en algun moment en el lineals dels supermercats. Des de fa tres setmanes ho és el pèl·let. «Hem estat dues setmanes sense tenir-ne. Finalment n’hem aconseguit un tràiler», explica Millán.