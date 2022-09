Els sindicats han considerat "insuficients" les propostes del govern estatal per millorar els sous i les condicions dels 3,2 milions de funcionaris d'Espanya en el context inflacionista actual. Segons han explicat els portaveus de CCOO a la sortida de la primera mesa de negociació de la Funció Pública -que ha acabat sense acord i que continuarà demà- el govern planteja apujar un 8% els sous en 3 anys, xifra que el sindicat augmenta fins al 10% entre el 2022 -amb caràcter retroactiu a 1 de gener- i el 2024. Alhora, les mateixes fonts han subratllat que es tracta d'un augment "moderat" que està vinculat a un capítol de millores de les condicions laborals, amb la recuperació de la jornada de 35 hores al capdavant.

Humberto Muñoz, de CCOO, ha considerat "positiu" a la sortida de la reunió que hi hagi hagut la primera mesa i que "s'obri el diàleg social", per bé que el seu sindicat ha mostrat "reserves" pel fet no hi ha una "oferta concreta" del que l'executiu vol posar "al costat de la pujada salarial". En l'aspecte purament econòmic, CCOO també ha exigit a l'executiu que digui "fins a on està realment disposat a arribar".

En una nota posterior, el sindicat UGT també ha considerat "insuficient" la pujada del 8%, que ha detallat que es dividiria en un 1,5% aquest any per sobre del 2% ja incrementat a principi d'any -un augment afegit que tindria caràcter retroactiu des de l'1 de gener i que s'abonaria en una paga addicional abans d'acabar l'any-, un 2,5% el 2023 i un 2% el 2024.

A la reunió, la UGT també ha posat sobre la taula altres aspectes de matèria salarial, com ara la recuperació de la prestació econòmica del 100% en les situacions d'incapacitat temporal, l'increment del complement de residència o insularitat, del preu del quilometratge o el reconeixement de la pèrdua de poder adquisitiu del personal laboral a l'exterior.

Alhora, la UGT ha demanat, novament, que es reconegui la jubilació parcial anticipada dels funcionaris públics, com una manera d'impulsar el rejoveniment del personal de les administracions.