El restaurant La Cuina de Manresa se’n va del Barri Antic

El restaurant de Manresa La Cuina, que va obrir l’any 1984, es trasllada del passeig de la República, 18, al Centre Històric, a la plaça Bages, 8, al sector de les Bases, al local que havia acollit el restaurant L’Estaca i, des del juny del 2016 fins fa encara no un mes, el Tècum. La previsió dels propietaris del restaurant, Jesús Vidal i Fina Sánchez, que van adquirir el negoci fa 4 anys, és deixar de treballar al local actual a finals d’aquest mes i iniciar l’activitat al nou emplaçament el 2 o 3 de novembre, per «estar tancats només 2 o 3 dies, els necessaris per fer la mudança», afirma el copropietari del negoci.

Segons Vidal, que pràcticament ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional a La Cuina, amb només un parèntesi de 4 anys en què va treballar justament a L’Estaca, el canvi d’ubicació respon al fet que «va sorgir l’oportunitat de fer-ho. El nou local és una mica més petit i no disposa de sales perquè el menjador és obert, però tot és nou». Afirma que, si volien mantenir l’activitat a la ubicació actual, «calia fer-hi una gran inversió per posar les instal·lacions al dia, a part que ara som menys gent i el local ens queda una mica gran». El propietari de la llibreria 2 de Piques es jubila i busca relleu Vidal assegura que «no sabem com funcionarà, ara sortim de la nostra zona de confort», i afirma que «la nostra oferta serà exactament la mateixa, sempre amb la màxima atenció al producte de qualitat». Afegeix que el trasllat es fa al novembre perquè és en aquest mes que es comença a preparar la campanya de Nadal i per afrontar-la «s’ha de fer tot des del nou local». «No sabem com funcionarà, ara sortim de la nostra zona de confort» Al llarg dels gairebé 40 anys d’història de l’establiment, una de les activitats que ha acollit han estat Les Tertúlies a la Cuina, que van néixer el 1986 com a punt de trobada d’exmembres de Jove Cambra Manresa que ja no en podien formar part per edat que volien seguir en contacte i tenien ganes d’organitzar activitats. Així, Les Tertúlies a la Cuina han portat a la ciutat de Manresa noms rellevants d’un ampli ventall d’àmbits, com ara el dissenyador Adolfo Domínguez, l’expresidenta del Congrés dels Diputats Luisa Fernanda Rudi i l’expresidenta del Parlament de Catalunya Núria Gispert, entre molts altres, i la majoria de noms propis de la política de la comarca del Bages. Amb el trasllat de La Cuina al nou local, que no disposa d’espais tancats, el lloc que ha triat el col·lectiu organitzador de les Tertúlies per dur-les a terme és el Kursaal i la pròxima trobada ja es farà en aquest espai. La Via Laietana de Manresa El passeig de República, una de les artèries del Centre Històric que s’han modernitzat, perd una oferta gastronòmica que s’afegeix a un degoteig de tancaments de comerços en una via que n’acumula uns quants. D’altra banda, aquest diari ha pogut comprovar que el local que a finals de mes quedarà sense activitat consta entre els que estan en venda, per mig milió d’euros, a la immobiliària Engel&Völkers.