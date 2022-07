La compravenda d’habitatges a Catalunya va créixer un 8,5% al maig, fins a les 9.840 operacions, segons les dades que ha publicat aquest juliol del Col·legi Notarial de Catalunya. La xifra suposa un augment respecte a l’abril, quan es van fer 9.290 operacions. Es tracta d’un increment superior a la mitjana de compravendes de l’Estat, que van pujar un 7,3%.

El preu mitjà per metre quadrat es va situar en els 1.917 euros, un 5% més car que el mateix mes de l’any passat i, de nou, per sobre de la mitjana de l’Estat (3,8%). Ara bé, respecte a l’abril, quan el preu mitjà per metre quadrat va superar els 2.000 euros a Catalunya, la xifra suposa un descens de 107 euros i s’equiparà als imports dels primers tres mesos de l’any (al voltant dels 1.900 euros).

D’altra banda, els préstecs hipotecaris per habitatges van augmentar un 6,8% al maig en relació amb el mateix mes del 2021, fins a les 5.500 operacions. És una xifra més de cinc punt per sobre de la mitjana de l’Estat, que es va situar en l’1%. La quantitat mitjana de cada préstec va ser de 175.599 euros, un 3,1% més que a l’abril.

Les dades publicades aquest dijous pel Col·legi Notarial també indiquen que la constitució de societats va augmentar un 2,1% interanual al maig, de manera que Catalunya es va situar entre les cinc comunitats que van experimentar un creixement en aquest camp. En concret, es van registrar un total de 1.910 noves societats.