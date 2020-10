Així es ventila una aula, segons els científics

Els científics tenen clar com ventilar les aules per reduir el risc de contagi per covid-19 i, tot i que hi ha moltes diferències segons el volum de l'aula, el nombre de nens i la seva edat, aconsellen ventilar una mitjana de cinc o sis vegades cada hora.

Obrir les finestres unes cinc vegades en una classe de cent metres quadrats, amb 25 estudiants d'entre 5-8 anys, per exemple, permet renovar 14 litres d'aire per persona i segon.

Aquesta i altres pautes apareixen en una guia publicada avui pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i tècnics de l'Associació Mesura, que inclou consells per evitar la propagació del virus a les escoles i que dona eines per determinar si les condicions de ventilació són les adequades.

Elaborat per María Cruz Minguillón i Xavier Querol, tots dos de l'IDAEA-CSIC, junt amb José Manuel Felisi i Tomás Garrido, de l'Associació Mesura, la guia explica que ventilar permet substituir l'aire interior «potencialment contaminat», amb aire net de l'exterior, i que al purificar s'eliminen les partícules en suspensió, que poden contenir el virus.

Les partícules o aerosols són exhalats pels nens al parlar, tossir, riure o cridar, es mantenen suspeses en l'aire i la seva acumulació pot provocar contagis.

L'acumulació de partícules es pot reduir de diverses maneres: reduint la quantitat de nens a classe, mantenint-se en silenci o parlant fluix (elevar la veu o cridar eleva l'emissió de partícules 300 vegades) i utilitzar mascareta (ben ajustada), segons els científics.

A més, l'exposició al virus es pot reduir també amb l'ús de mascaretes, rebaixant el temps a classe, mantenint la distància interpersonal, i ventilant i purificant l'aire per eliminar la concentració de virus en l'aire.

Els experts insisteixen que les activitats a l'aire lliure són sempre les més segures però, en cas que hagin de realitzar-se a l'interior d'una classe, aconsellen mantenir una ventilació creuada, amb portes i finestres obertes simultàniament en costats oposats.

A més, proposen utilitzar equips extractors o impulsors individuals si la ventilació natural no és suficient.

En cas de disposar de sistemes centralitzats de ventilació, la taxa d'aire exterior s'ha d'incrementar i la recirculació s'ha de reduir, i si no es pot recórrer a cap mesura de ventilació, cal purificar l'aire amb equips proveïts de filtres HEPA, puntualitzen.

La solució pot ser una combinació d'opcions, per exemple, es pot combinar ventilació natural i purificació.

Per avaluar si una configuració donada és suficient, la guia descriu dos mètodes basats en mesures de diòxid de carboni (CO2) que tenen com a finalitat determinar quantitativament la ventilació d'una classe.

I tot i que la guia es refereix a l'aula, les seves recomanacions són vàlides per a tota mena d'espais interiors com oficines i altres espais d'ús públic.

A més, els científics remarquen que, en cap cas, aquestes recomanacions substitueixen a l'ús de les mascaretes, el manteniment de la distància i de les mesures d'higiene, que continuen sent les principals eines per evitar els contagis.

La guia, que recorda que «el risc de contagi zero no existeix», està disponible a les pàgines web de l'IDAEA-CSIC, del CSIC, del Ministeri de Ciència i Innovació i de l'Associació de Tècnics Ambientals Mesura.