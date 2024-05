L’alumnat del Guillem Catà innova en imatge personal mitjançant el projecte d’Erasmus+

La família dels cicles formatius d’imatge personal de l’institut Guillem Catà ha compartit aquests dies experiències innovadores amb instituts d’Orly, França; Afragola, Itàlia; i Trabzon, Turquia. En el marc del projecte Erasmus+ «Beauty in The Light of Europe», alumnes i professors d’aquests instituts han fet tallers i visitat empreses líders en el sector per tal d’adquirir bones pràctiques professionals. A la mobilitat de França, els participants van poder visitar el Museu del perfum de París i reunir-se amb responsables de L’Oreal. A Itàlia, van fer tallers guiats per professionals sobre cura i manteniment del cos en general i la pell en particular. Ja a Manresa, alumnes i professors han gaudit de tallers dirigits per professionals de Schwarzkopf i Montibello. Finalment, a Trabzon, Turquia, es treballarà la caracterització per l’escenari.