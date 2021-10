El centre Kids&Us de Manresa s’ha unit en una iniciativa única per oferir simultàniament Babies i Kids Experiences per a infants d’entre 1 i 7 anys el proper dissabte, 23 d’octubre. Aquesta iniciativa, coneguda amb el nom de Demo Day, es dirigeix a totes les famílies amb nens i nenes d’aquestes edats que vulguin descobrir a fons i en primera persona el mètode Natural English. En aquesta jornada única i exclusiva, el professorat de Manresa farà una sessió demostrativa d’entre 30 i 40 minuts amb les famílies presents. Les places per al Demo Day són limitades i es poden reservar a través de la web kidsdemoday.com