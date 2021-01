Personal que treballa al carrer s'abriga més que mai

És una professió de moda a causa de la pandèmia i aquests dies els que s'hi dediquen han comprovat que és una les feines amb què es pateix més pel fred. Els distribuïdors de menjar a Manresa, que treballen per les conegudes plataformes com Glovo i Uber Eats, asseguren que aquests dies es desplacen amb molta roba d'abric a sobre perquè ells, malgrat les baixes temperatures, han de portar el menjar als clients, que esperen amb la calefacció posada a casa que arribi l'àpat.

«Els darrers dies ha fet sol i, malgrat el fred, es pot fer la distribució bé. Però quan arriba la nit és una altra història. No m'he posat malalt i, que jo sàpiga, cap dels que s'hi dediquen a Manresa tampoc, però ens hem d'abrigar molt, amb moltes capes», explica Nadeem Abbas, que distribueix a Manresa i voltants amb una bicicleta per a Glovo. Amb l'arribada del fred va començar a distribuir amb tres capes de roba, però les darreres setmanes en porta cinc perquè, si no, assegura, «encara seria molt més complicat fer la feina».

Mentre s'allunya amb la seva bicicleta del McDonald's de l'avinguda Universitària de Manresa, s'apropen altres distribuïdors, i dos d'origen veneçolà bromegen que estan patint especialment el fred perquè provenen d'un país on les temperatures, a bona part del territori, són més altes que a Catalunya, i per aquest motiu porten tot de roba d'abric i guants.

«Tot i el fred, no queda cap altra opció que treballar. Aquests dies porto quatre capes de roba per fer la feina en condicions i perquè les temperatures m'afectin el mínim possible», explica, per la seva banda, Ender Sink, que també passa bona part del cap de setmana distribuint menjar.

Hi ha negocis que s'han vist beneficiats per les baixes temperatures de les darreres setmanes a la Catalunya Central. En els comerços d'electrodomèstics, els botiguers han vist com entraven més clients que l'hivern passat a buscar estufes. Enric Huesca, responsable de l'establiment d'EP38, a Berga, assegura que no han parat d'anar-hi clients.

«En aquest últim mes s'ha accelerat força la venda d'estufes i aparells de calefacció de tot tipus, sobretot les estufes de butà, els calefactors elèctrics i les de pèl·let. Estem pràcticament al doble de l'any passat», assegura Huesca, i afegeix que en les darreres setmanes han vist els clients «sensibilitzats i una mica espantats pel fred».

A la protectora d'animals Aixopluc de Manresa també han estat molt atents a la baixada del termòmetre per protegir els 70 gossos i els 300 gats que tenen a les instal·lacions i que no estan a cap espai interior. En el centre d'animals ja estan preparats per a les glaçades i els darrers dies han activat els protocols que solen dur a terme cada hivern quan les temperatures són gèlides.

«No hem tingut problemes, però és evident que per als animals més vulnerables el fred és perjudicial. Hem comprovat, però, que les baixes temperatures han despertat l'esperit solidari de la gent i hem rebut moltes trucades per dir-nos que portaven mantes per als gossos i si ens feia falta material», explica la directora d'Aixopluc, Rafaela González.

Els responsables de la protectora han posat mantes i abrics als gossos, i han posat a disposició dels gats que volten a l'exterior de les instal·lacions unes casetes perquè s'hi puguin aixoplugar. A més, han folrat de plàstic els tancats destinats als gats per evitar que hi faci tant fred. També hi han portat a terme una altra campanya d'adopció aquest hivern.