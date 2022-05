Una massa d’aire molt càlid procedent del nord d’Àfrica que provocarà un notable ascens de la temperatura durant els pròxims dies, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que de cara als pròxims dies una zona anticiclònica s’ubicarà a la Mediterrània occidental, i una depressió es centrarà a l’oest de la Península Ibèrica. Aquesta configuració permetrà l’entrada d’una glopada d’aire càlid de procedència africana, que anirà acompanyada de molta pols en suspens.

Un dels fets més importants a tenir en compte seran els valors de temperatura màxima del cap de setmana, especialment a punts de l’interior, on és probable que se superin els 30 graus en general, i estiguin per sobre dels 35 a ponent. Fins i tot no es descarta que, de manera local, s’arribin a registres de 36 o 37 graus a la Noguera i al Pallars Jussà. Al prelitoral els valors màxims estaran entre 27 i 32 graus, mentre que al litoral i al Pirineu es quedaran entre 22 i 27. La temperatura màxima, però, quedarà frenada en alguns sectors a causa del vent de marinada. L’elevada humitat relativa també farà augmentar la sensació de xafogor, especialment prop de la costa. A més, la temperatura mínima també quedarà força alta, i en alguns llocs del litoral hi haurà nits tropicals, amb valors mínims que puntualment no baixaran dels 20 graus. Aquest episodi càlid podrà allargar-se com a mínim fins al 24 de maig, quan la temperatura ja començarà a baixar fins assolir els valors propis per l’època de l’any.

Per altra banda, la predicció indica que, durant aquest episodi càlid, seguirà la manca de precipitació. Tan sols es preveuen alguns xàfecs i tempestes de tarda, especialment al Pirineu i al quadrant nord-est. A causa de les possibles variacions de la configuració atmosfèrica, caldrà seguir amb atenció les següents actualitzacions de la predicció.