Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Vencat) davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) d'un episodi amb fortes ratxes de vent a partir de la matinada d'aquest dijous i fins dissabte. Segons l'SMC, a partir d'aquesta mitjanit i fins dissabte al matí s'esperen forts vents al component oest (fins migdia de divendres) i nord (a partir de la tarda de divendres). Al Pirineu i a l'extrem sud, les ratxes podran superar els 90 km/h, sobretot a cotes altes. A partir de divendres tarda, les ventades seran generalitzades a tot Catalunya i es demana especial precaució al Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf i comarques tarragonines.

Protecció Civil ha demanat conduir amb precaució i també tenir cura en totes les activitats que es realitzin a l’aire lliure, evitant sobretot les zones boscoses on podrien caure branques o arbres. També ha sol·licitat precaució amb elements que hi puguin haver a façanes i balcons i no protegir-se darrere de murs o cartells publicitaris si no són estables.

El fred ha tardat a arribar, però al final ho ha fet. Per primera vegada des de finals de setembre, irromprà a Catalunya una massa d’aire polar. Com a conseqüència, la temperatura baixarà clarament, amb tota probabilitat a partir d’aquest divendres. Però durarà? Les previsions assenyalen que la setmana vinent tornarem a tenir temperatures impròpies de l’època de l’any.

A més del descens de temperatures, la sensació tardoral quedarà reforçada per un parell de fronts associats a una borrasca situada sobre el Regne Unit. Els dos fronts portaran pluges disperses (que una vegada més es quedaran a les portes de Barcelona) i nevades al Pirineu, en cotes d’uns 1.300 metres. El dia amb ‘pitjor’ temps serà divendres.