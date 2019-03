La Crida renuncia a presentar-se a les eleccions del 28-A

La Crida no es presentarà a les eleccions espanyoles. El seu secretari general, Toni Morral, ha argumentat que l'associació renuncia concórrer al 28-A per "no fraccionar més" l'independentisme, davant la constatació de formar-hi una candidatura unitària. En una roda de premsa aquest dimecres al migdia a la seu de la formació, Morral ha reconegut que és "inviable" i "molt complicat" forjar una llista única, de manera que la Crida abordarà aquesta proposta de cara a les eleccions europees del maig. El també diputat de JxCat ha justificat que no es vol posar "en crisi" l'objectiu principal de la Crida a la recerca de la unitat, i farà arribar a les candidatures que sí que es presentin al 28-A una "proposta de continguts".

Tot i això, la Crida avala que els seus membres, començant pel seu president, Jordi Sànchez, puguin participar a la candidatura que acabin formant JxCat i PDeCAT. L'excap de l'ANC sona com a possible cap de llista d'aquest espai. Morral ha opinat que aliar-se només amb el sector de JxCat i PDeCAT "hipotecaria" i posaria "en perill" l'objectiu de l'associació en busca de la unitat, de manera que la nova organització es quedarà al marge del 28-A. Tot i això, enviarà una proposta programàtica a les llistes que sí que hi concorreran a fi de "compartir una estratègia sobre què anar a fer a Madrid".

Així, la Crida secunda la voluntat de l'ANC amb l'objectiu de buscar, ara, la manera de formar una llista única del sobiranisme, però a les europees del 26 de maig: "Intentarem que a Europa hi pugui haver una candidatura unitària, les eleccions són molt importants, i posarem tota la carn a la graella per presentar-hi una candidatura de país", ha relatat Morral.

La direcció de la Crida encara no s'ha plantejat si donarà suport a la candidatura que acabi presentant l'espai de JxCat i PDeCAT al 28-A, o si també demana el vot per altres llistes independentistes com la d'ERC o -si així ho decideixen les seves bases diumenge- la de la CUP. Sigui com sigui, Morral ha deixat entreveure que és possible que, finalment, la Crida no demani el vot per cap llista.

Consulta sense conseqüències

La decisió de l'executiva 'cridaire' arriba l'endemà dels resultats de la consulta a les bases de l'associació, ahir a la nit. Associats, adherits i fundadors de la Crida van aprovar promoure una candidatura unitària de l'independentisme per al 28-A i, fins i tot, van avalar presentar-se en aquests comicis com a tal, en cas que les altres organitzacions polítiques sobiranistes acceptessin una confluència electoral. La consulta va comptar amb una participació superior al 20% dels simpatitzants (11.815 persones). Finalment, però, la Crida s'aparta del 28-A.