El comunicador i historiador Joan López Alegre serà el número 2 a la llista del PP per Barcelona a les eleccions espanyoles. Segons han confirmat a l'ACN fonts del PP, López Alegre s'incorporarà a la candidatura que porta Cayetana Álvarez de Toledo com a cap de llista per al 28-A.

López Alegre, resident a Mataró, ja va ser diputat al Parlament en la VII legislatura del 2003 al 2006 en el grup parlamentari dels populars, encapçalat aleshores per Josep Piqué.