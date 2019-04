El Bages queda amb 3 «illes» no republicanes

Esquerra Republicana de Catalunya s'ha fet seu pràcticament tot el Bages en les eleccions generals celebrades ahir. Tant en vots totals com en nombre de municipis on ha resultat el partit vencedor. Tres dades resumeixen aquest domini gairebé aclaparador. D'una banda, que s'ha endut gairebé un terç dels vots emesos a la comarca (el 31,4%, exactament). D'altra banda, que ha superat de més de 12.000 vots el seu perseguidor més proper, el Partit dels Socialistes. I, finalment, que s'ha imposat en 27 dels 30 municipis de la comarca, incloent-hi la capital.

A les eleccions anteriors al Congrés dels Diputats (el juny del 2016) ERC ja va aconseguir girar la truita i esdevenir primera força al Bages. Era el primer cop que ho aconseguien en l'etapa democràtica. Però tres anys després han aconseguit que aquell capgirament es converteixi en un enorme salt endavant. I és que el 2016 van aconseguir el 23,96% dels vots, i per tant ara han assolit un creixement de 8 punts percentuals, gràcies al fet que han sumat 12.195 suports més (un creixement del 62,8%).

A més, a les generals de fa tres anys es van imposar en 17 de les 30 poblacions de la comarca, i ara n'hi han sumat deu més. Només hi ha tres illes que se li han resistit. En concret, són el Pont de Vilomara i Súria, on s'han imposat els socialistes; i Talamanca, l'únic reducte que ha obtingut Junts per Catalunya. En tots tres casos, però, Esquerra ha aconseguit quedar com a segona força.

Un dels grans canvis en negatiu en relació amb les eleccions del 2016 és que en aquella ocasió en Comú Podem es va imposar en 7 municipis. Ara no n'ha assolit cap.

Pel que fa a la participació, en la línia general ha tingut un creixement de 14 punts (ha estat del 77%) en relació amb les eleccions de fa tres anys.

Una de les curiositats de les eleccions d'ahir és que el municipi de Sant Joan de Vilatorrada, com ja va passar a les eleccions del 2016, va donar uns resultats que es poden considerar pràcticament calcats als del conjunt de Catalunya. Precisament, en aquest municipi ERC ha passat de ser la tercera força fa tres anys a obtenir la primera posició, i l'ordre dels 9 primers partits és exactament el mateix i els percentatges només varien d'unes dècimes.