ERC proposa un pacte a Manresa contra la segregació a les escoles

ERC s'ha marcat com a objectiu combatre la segregació a les escoles de Manresa. És una de les principals propostes de la llista que lidera Marc Aloy si aconsegueix l'alcaldia en el terreny de polítiques socials. Per aconseguir-ho proposa un pacte local contra la segregació escolar amb el que pretén donar més capacitat a l'Oficina Municipal d'Escolarització per evitar la concentració en unes escoles d'alumnat del mateix origen. Ho va explicar el mateix candidat en una roda de premsa en què va desgranar les iniciatives que els republicans pretenen impulsar si aconsegueixen liderar el govern municipal.

«No pot ser que hi hagi escoles amb el 90% de l'alumnat que prové de fora i d'altres que pràcticament no en tingui cap que sigui de fora de la península ibèrica», explicava Aloy, que considera que cada centre escolar de Manresa ha de reflectir la diversitat de la societat. I en aquest sentit Aloy va donar xifres, dient que a la ciutat hi ha un 17% dels ciutadans que no han nascut a Manresa, xifra que s'eleva entre el 30% i el 40% entre els infants. En aquest projecte contra la segregació, la formació planteja més cooperació entre docents dels diferents centres.

De fet, en aquest curs ja es guarden places a cada escola de la ciutat pública i concertada per a nens amb necessitats especials, un de les quals és el desconeixement de l'idioma. El líder dels republicans assegura que le escoles on hi ha més diversitat puja el nivell acadèmic de l'alumnat. En aquest sentit, els republicans de Manresa volen potenciar aquesta iniciativa que s'ha posat en marxa. Pel què fa al manteniment dels centres educatius, Aloy també diu que vol triplicar la partida actual de 100.000 euros reservada per a aquesta finalitat.

En la compareixença d'Aloy, i membres de la seva llista, per tractar els temes d'àmbit social, també va plantejar propostes per a les persones grans i en els serveis assistencials. En aquest àmbit, Aloy afirma que lluitarà «per aconseguir la construcció d'una residència pública de 90 places concertades per a persones dependents». Una proposta que va adreçada sobretot, als ciutadans de més edat, ja que que la prioritat és que la gent gran pugui viure el màxim de temps a casa seva amb els serveis necessaris perquè tingui una vida digna augmentant les hores d'atenció domiciliària, l'oferta del Xec Servei i la cobertura d'àpats a casa i de teleassistència.

Aloy també va parlar del Parc del Cardener, i en aquest sentit va dir que una de les primeres actuacions, si lidera el govern municipal, serà obrir l'espai on fins ara hi havia la Carpa del Riu a la ciutadania. «A part hem de recuperar itineraris al voltant del riu», afegia.