? Pel que fa als equipaments també hi ha programa, en bona part centrat en l'àmbit esportiu. L'adequació d'un camp de futbol-7; tancar la pista coberta com a pavelló o fer-lo nou; o fins i tot recuperar la vella idea de fer una piscina coberta, són algunes de les propostes. En un altre paquet, també hi figura l'ampliació de la residència, reformar el Mas Llobet i l'Era, o aconseguir un nou edifici per al SINS Cardener, entre altres.