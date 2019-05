Calma amb mar de fons a Manresa

Acaba la campanya electoral a Manresa tal com havia començat: oberta de cap a peus.

Una prova clara d'aquest escenari han estat les polèmiques que l'han marcat i que han afectat tant els partits que es presenten i tenen una presència a l'Ajuntament més important -en disputa per l'hegemonia municipal- com als que malden per aconseguir entrar-hi.

Tres han estat les principals topades que han transcendit públicament i que han deixat entreveure el mar de fons que es movia intensament sota l'aparent calma amb què transcorria la campanya.

La primera va esclatar just a l'inici de la campanya quan Primàries Manresa i Junts per Manresa van penjar cartells abans de les 12 de la mitjanit. Això va causar indignació a altres formacions, que van retirar cartells que Junts per Manresa havia col·locat a la Plana de l'Om i a Sant Domènec.

L'incident va tenir protagonisme a les xarxes amb retrets de la CUP (el regidor Jordi Garcés) i del PSC (el president, Felip González), que acusaven Junts per Manresa de «jugar brut» per penjar cartells abans del tret de sortida de la campanya.

Junts per Manresa va treure ferro al tema i va assegurar que se n'havien penjat «quatre» en llocs no adjudicats a cap partit a la Plana abans d'hora i en van enganxar algun a Sant Domènec per fer-s'hi la foto.

La polèmica final de la campanya també ha estat protagonitzada per Junts per Manresa, que ha retirat de les xarxes socials un vídeo de campanya que vinculava la figura de Valentí Junyent al Bàsquet Manresa. La formació ha explicat que s'ha tret de Twitter, Facebook i Instagram perquè no desitjava tenir «cap polèmica».

Segons han explicat fonts de la candidatura, el que pretenia el vídeo era reflectir el passat de Valentí Junyent vinculat al Bàsquet Manresa. Junyent va ser president executiu i director general del Bàsquet Manresa en l'etapa en què el TDK va ser campió de la Copa del Rei (1996), de la Lliga Catalana (1997) i de la lliga ACB (1998). Segons Junts per Manresa es va demanar el corresponent permís a l'Ajuntament per gravar el vídeo a la pista del Bàsquet Manresa «sense ànim d'ofendre ningú i per preservar la independència del club». Amb les imatges el que es pretenia era «destacar aquella etapa tan important i fer un paral·lelisme», asseguren.

Un cop el vídeo va començar a circular «ens va arribar que algun partit s'havia sentit ofès i vam decidir retirar-lo perquè hem tingut una campanya molt tranquil·la i no volem cap polèmica. La veritat és que no vam pensar que pogués ofendre ningú», han assegurat les mateixes fonts.

La preservació de la independència del club, però, no es veu de la mateixa manera precisament des del club i el president del Bàsquet Manresa, Josep Sàez, ha assegurat que el club no estava informat de la gravació d'aquest vídeo electoral. Malgrat això, Junts per Manresa afirma que el club coneixia la gravació. «Estaven informats i hi havia membres del club mentre s'enregistraven les imatges. En cap cas es va fer d'amagat sinó que estaven informats», diuen des del partit. Sàez, per la seva banda, ha reafirmat en declaracions a aquest diari que «la gent del club no sabia què venien a fer Junyent i el seu equip al pavelló» el dia de la gravació.

Sí que coincideixen, partit i entitat, que no es va fer una comunicació formal del vídeo. «Es va comentar de manera informal amb gent del club a qui va semblar molt bé que féssim el vídeo allà», expressen des de la formació de Valentí Junyent. Afegeixen que «en cap moment vam pensar que veure Junyent a la pista molestaria ningú. Fins i tot vam demanar que es retiressin unes tanques publicitàries perquè no es poguessin vincular a Junts per Manresa». Insisteixen que ha estat un fet «anecdòtic» i que si s'ha retirat ha estat perquè «és un vídeo més dels nombrosos que ja tenim. Si a algú li ha sabut greu, el retirem».



Malestar d'altres formacions

La publicació del vídeo ha creat malestar a d'altres formacions que també són presents en la cursa per l'alcaldia de Manresa. ERC ha fet notar el seu malestar pel vídeo i partits com Primàries Manresa i Fem Manresa han fet comentaris crítics a les xarxes socials. Des de Primàries Manresa s'interpel·lava el club i el patrocinador, Baxi, a expressar la seva opinió sobre el vídeo, mentre que Ricard Ribera, de Fem Manresa, es preguntava a Twitter si «de debò que feia falta instrumentalitzar el Bàsquet Manresa d'aquesta manera i fer-ne un ús tan partidista?» i criticava que la candidatura de Junyent «faci anuncis al parquet del pavelló», fet que, segons Ribera, entra en contradicció amb el fet que fa un parell de setmanes «sortia certa persona del club a demanar-nos que no repartíssim propaganda de Fem Manresa davant la porta perquè les empreses paguen per repartir allà».

La tensió també ha aflorat entre Podem Manresa i Manresa en Comú. Després que la candidatura liderada per Ana Querol fes difusió que inscrits a Podem demanaven el vot pels comuns, la rèplica del partit morat no es va fer esperar.

L'alcaldable Carmelo Plaza va deixar clar que Querol s'estava referint a persones que no són militants ni del partit ni dels seus cercles i que la maniobra dels comuns el que demostrava era la voluntat de «parasitar» la seva formació i el fracàs del Comú de Manresa com a grup aglutinador.

La posició dels comuns, però, és que hi ha gent de l'àmbit de Podem que estan a favor de la confluència i que aquests estan amb ells.

Polèmiques a banda, un fet significatiu d'aquesta campanya ha estat l'interès pels debats electorals que s'ha demostrat i que ha omplert de públic auditoris malgrat la dificultat que entra-nyava el fet que hi hagués nou candidatures. Debats amb nou candidats amb quatre intervencions de cadascun generaven trenta-sis posicionaments, que no són pocs.

Això sí, els debats han estat poc àgils, però molt reveladors de la personalitat dels candidats, que han intentat explicar-se per terra, mar i aire.

Però no tots. Hi ha qui no ha comparegut. Ja sigui perquè no han estat convidats pels organitzadors o perquè no tenien cap interès a significar-se, Vox ha estat el forat de la campanya. Cap acte, cap presentació, cap comunicat. Ni tan sols ha volgut ser entrevistat per aquest diari. S'ha inventat la campanya electoral sense campanya electoral.