Sense acord per formar govern a Manresa a set dies de la constitució de l'Ajuntament

Esquerra de Manresa ha mantingut contactes dimarts amb la CUP i dijous amb el PSC, però la negociació formal i informal que s'està portant a terme és amb Junts per Manresa.

Malgrat els contactes intensos encara no hi ha acord, i quan falten set dies per a l'acte oficial de constitució del nou Ajuntament comença el període en què el diàleg es tensa fins aconseguir la quadratura del cercle o que la negociació salti pels aires.

Si, finalment, passa això darrer, Esquerra es presentarà a l'acte de constitució de l'Ajuntament, i encara que sigui en segona volta, el cap de la llista més votada, Marc Aloy, serà investit alcalde.

Començaria així una singladura política en minoria amb totes les dificultats que això comporta i amb la perspectiva de l'entrada o no al govern de Junts per Manresa més endavant.

Si l'acord es tanca abans del dia 15 de juny, hi haurà un govern amb majoria absoluta.

Un dels esculls que caldrà salvar per arribar fins aquí és el de l'alcaldia compartida a la qual Junts per Manresa considera que és just aspirar perquè té el mateix nombre de regidors que els republicans i només deu vots menys, el que des del seu punt de vista situa el resultat de les urnes en un empat tècnic que no es pot obviar. El punt de vista d'Esquerra és diferent i defensa que els comicis del 26 de maig van tenir un guanyador, ERC, i una segona força, Junts per Manresa, que no va ser la força més votada ni té possibilitats de generar una majoria alternativa.

D'altra banda, Junts per Manresa va advertir que no començaria a negociar si no es posava sobre la taula compartir alcaldia, i el cert és que s'està negociant.

Esquerra admet que segueix en «contínues negociacions» amb Junts per Manresa amb l'objectiu de trobar la millor fórmula per assegurar «un bon govern per a la ciutat».



Converses paral·leles

Hi ha hagut converses oficials, amb els alcaldables Marc Aloy i Valentí Junyent al capdavant, de la mateixa forma que s'han dut a terme durant la setmana converses paral·leles i nombrosos contactes telefònics, segons ha pogut saber Regió7. Aquesta situació ha estat reconeguda tant per uns com pels altres a aquest diari.

I afirma que ho està fent buscant «els consensos necessaris» en el programa i en la gestió de les àrees, així com «en el lideratge del govern», des de la responsabilitat de ser la força més votada a les eleccions municipals.

La prioritat principal per als republicans és «forjar un nou projecte per transformar Manresa», i fer-ho «amb visió de ciutat i amb generositat, com sempre hem fet. Així ens avala la nostra trajectòria. I així ho estem fent en aquests dar-rers dies».

Els republicans afirmen que prioritzen l'acord amb Junts per Manresa.

Pel que fa a la candidatura encapçalada per Valentí Junyent, consideren que hi ha possibilitat d'un acord «per donar estabilitat» a l'Ajuntament de Manresa durant els pròxims 4 anys.

Un govern que no només sigui fort sinó que aprofiti les potencialitats dels dos equips en benefici de la ciutat.

Junts per Manresa assegura que « amb això treballem i pensem que anem en la bona línia i amb responsabilitat».

Bons propòsits que el que certifiquen és que no hi ha acord sobre la taula en aquests moments.