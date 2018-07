Guillem Muñoz i David Gómez són campió i subcampió de Catalunya de carretera

El ciclista balear Jaume Sureda (Caja Rural) va guanyar la 50a edició del Trofeu Abelard Trenzano, a Sant Pere de Ribes, una de les grans clàssiques del calendari amateur i que enguany coronava els campions de Catalunya de car-retera en un recorregut de 130 quilòmetres. El jove Marc Brustenga (sub-23) i el santfruitosenc Guillem Muñoz (elit) van posar-se els mallots de campions, després d'una cursa molt exigent per l'alt nivell de participació i les altres temperatures.

Els 175 corredors que van pendre la sortida van haver de fer set voltes a un circuit molt exigent de més de 18 quilòmetres. Sureda formava part del tall decisiu de la cursa que s'havia format a la quarta de les set voltes, acompanyat pel sallentí David Gómez (Team Compak), Miguel Briz (Lizarte), Quim Bosque (Controlpack-Badia), Albert Masana (Oleka), Álvaro Marza i Jose Alcaina (Electro Hiper Europa-Ristrasol), entre els quals va acabar sent el campió de la cursa. A l'inici de la darrera volta, el balear es va quedar sol amb Marza, Alcaina i un tercer corredor, David Piñán, que havia arribat al cap de cursa, tot i que va acabar cedint en els atacs finals.

Finalment, Sureda va destacar-se en solitari i va arribar com a vencedor a la meta, acompanyat al podi final de la prova per Alcaina i Marza. La resta dels escapats van ser atrapats pels contraatacs del gran pilot. El ciclista sub-23 Marc Brustenga va finalitzar quart i va endur-se el titol català, mentre que el bagenc Guillem Muñoz, enguany també campió de Catalunya de marató BTT, va signar el sisè lloc de la general per endur-se el títol català elit.

El ciclista de Sallent David Gómez (Team Compak) va finalitzar la prova tretzè, a 2 minuts i 36 segons del vençedor, Jaume Sureda, i d'aquesta manera va aconseguir proclamar-se subcampió de Catalunya de ciclisme de carretera en la categoria elit.