Lenglet veu el Barça com «el millor lloc per guanyar títols»

El central francès Clément Lenglet, nou jugador del Barça, va assegurar ahir que el club blaugrana és el «millor lloc per guanyar títols» i va afegir que el seu objectiu és ampliar el seu palmarès i jugar, ja que no es resigna a ser el suplent de Gerard Piqué i del seu compatriota Samuel Umtiti.

«Sóc aquí per guanyar títols, és molt important en una carrera. Sóc ambiciós però respectuós, aquí hi ha jugadors molt bons i vinc a aprendre d'ells també. Sóc al millor lloc per guanyar títols però vull jugar, perquè tot jugador que no juga no està content», va assegurar Lenglet durant la seva presentació. En aquest sentit, va recalcar que no es conformarà amb ser a la plantilla. «Vull jugar el màxim possible, sé que sóc en un club gran amb molta competència en la meva posició, però treballaré per intentar ser al camp el màxim de partits», va afegir.

Lenglet, acompanyat del vicepresident, Jordi Mestre, i del secretari tècnic, Éric Abidal, es va mostrar «orgullós de veritat» de ser blaugrana: «Tinc l'oportunitat i la confiança de tot el cos tècnic i el club per demostrar que puc viure moments increïbles. Vull fer-ho el millor possible, jugar i gaudir».

El central va reconèixer que era «simple» trobar arguments per fitxar pel Barça: «Jugar en un estadi així, jugar amb Messi, jugar la Champions i saber que pots guanyar la lliga o la Copa del Rei et dona moltes raons per signar. El Barça per a mi és un club més gran que d'altres».

Lenglet es va definir com «un jugador amb sortida de pilota, esquerrà, i intento jugar fort sense fer moltes faltes». També va explicar que quan jugava al Nancy havia rebutjat una oferta de la Juventus. «En aquell moment era difícil, hi havia tres defenses molt bons. Vaig anar al Sevilla i ara tinc una oportunitat increïble, única a la meva vida, i per això sóc aquí, al Barça», va explicar.



Parla de compatriotes

Lenglet va dir que vol aprendre i millorar al costat d'Umtiti: «Té més experiència que jo i aprendré d'ell als entrenaments i, en els partits, quan pugui jugar amb ell». I va avalar el fitxatge d'un altre compatriota, Adrien Rabiot, migcampista del PSG: «És molt bo i el Barça vol els millors del món. Forma part dels joves que poden ser en el futur dels millors».