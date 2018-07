Definits tots els grups de futbol sala sènior i juvenil per a la temporada 2018-19

El Manresa FS, que no va poder superar la promoció d'ascens la temporada passada, repetirà a Segona B. Una categoria més avall, a Tercera estatal, en el grup 1 hi serà l'Esparreguera, i en el grup 2, el Santpedor, el Sala 5 Martorell, el Sant Esteve Sesrovires i el Solsona. A la Divisió d'Honor Catalana, en el grup 2, hi jugaran el Casserres, el Monistrol i l'Olesa. I a Primera Catalana, en el grup 4, Capellades, Montbui, Athletic, Vilatorrada, Castellgalí, Bellver i Abrera. Per altra banda, el juvenil del Manresa FS i del Sala 5 Martorell jugaran a Juvenil Nacional.