Berta Castells buscarà la mínima per a l'europeu de martell, avui al Congost

L'estadi municipal del Congost rebrà aquesta tarda (2/4 de 6) el novè memorial Julio Álvarez de llançaments, organitzat pel Club Atlètic Manresa amb la col·laboració de l'Ajuntament. Està prevista la participació dels millors llançadors catalans.

Un any més la protagonista serà la llançadora de Torredembarra i atleta del València Esports Berta Castells, que buscarà fer la mínima exigida per la Real Federació Espanyola d'Atletisme per tal de poder prendre part en els propers campionats d'Europa que es disputaran a Berlín la primera i segona setmana d'agost.

La marca mínima és de 69 metres, però l'atleta de Torredembarra ostenta el rècord d'Espanya de martell amb 70,52 metres, aconseguit fa dos anys al mateix recinte manresà, així que és fàcil pensar que no hauria de tenir problemes per arribar a marcar el mínim de 69 metres exigit per ser a Europa.

El programa de proves serà el següent: a 2/4 de 6 començarà el disc masculí, a 2/4 de 7 es realitzarà el disc femení, a 2/4 de 8, el martell femení amb el control de la RFEA, on Berta Castells buscarà els esmentats 69 metres, a les 8 es farà el pes masculí i per tancar l'acte, a 2/4 de 9 el martell masculí.