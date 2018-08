Malcom, Messi i Rafinha posen els gols a la festa del Gamper

El FC Barcelona s'ha adjudicat el Trofeu Joan Gamper després de derrotar aquest dimecres a Boca Juniors (3-0), en un partit amb poc ritme, més igualat del que ha reflectit el marcador i en el qual Malcom, Messi i Rafinha han posat els gols.

Valverde ha sortit amb Arturo Vidal i Malcom, dos dels nous fitxatges, a l'onze titular, també amb Messi, amb Rakitic fent de Sergio Busquets, el jove Miranda de Jordi Alba, i Munir ocupant la plaça de 'killer' de Luis Suárez. Un 4-3-3 que serà, sembla, el sistema de capçalera del tècnic blaugrana aquesta temporada, amb Messi partint des de la dreta però amb llibertat per moure's, com sempre, per tot el flanc d'atac.

El Barça ha dominat en els primers minuts, tot i que no ha xutat a porta fins passat el quart d'hora. Coutinho, en jugada personal, ha posat a prova el porter argentí des de la frontal i, dos minuts després, Malcom rebia en banda esquerra de Messi i s'estrenava com a golejador al Camp Nou, amb un xut sec després perfilar la pilota amb l'esquerra.

Amb l'equip de Schelotto sentint-se cada vegada més còmode en el xoc, ha apregut Messi entre línies buscant una paret amb Munir que li acabaria retornant Goltz en un mal rebuig, per batre amb una subtil vaselina a Andrada, a sis minuts per al final de la primera meitat.

Valverde canviaria a vuit jugadors al descans i el Barcelona ha començat amb un equip pràcticament nou la segona meitat. Schelotto s'uniria al rosari de canvis i el ritme del partit ha decaigut molt després de la represa. Només un gran gol de Rafinha, amb control amb el pit i barret a Andrada inclòs després traçar una precisa paret amb Luis Suárez, rescatava el partit del tedi. El prometedor Riqui Puig ha estat una de les notícies positives, amb alguns detalls de molta qualitat sobre la gespa del Camp Nou.