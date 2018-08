El Barça no falla en la festa del Gamper

El Trofeu Joan Gamper no és un partit que doni massa pistes, per exemple, de l'onze que utilitzarà Ernesto Valverde aquesta temporada o quin seran els titulars en el primer partit de lliga. El Gamper és una festa i el Barça va respondre com millor sap fer-ho: amb gols.

El convidat del primer Gamper amb Messi com a capità i amb els quatre reforços de la temporada, Arthur, Lenglet, Malcom i Arturo Vidal, va ser un dels referents del futbol argentí, el Boca Juniors. Un equip entrenat per l'exfutbolista Guillermo Barros Schelotto va ser un digne rival per mesurar les forces del nou Barça. Això sí, lluny d'un nivell que pugui posar en problemes als blaugranes.

Els argentins van sortir valents amb una bona pressió, però el Barça va anar agafant les regnes del matx, liderats per Leo Messi. L'argentí va avisar primer amb un xut que va sortir molt desviat, però Malcom va anotar el primer gol del Barça en una jugada individual que va culminar amb un fort xut ras que es va empassar el porter Andrada.

Els homes d'Ernesto Valverde van seguir dominant però sense profunditat. A la mitja hora de partit, Boca va arribar amb més facilitat a la porteria de Ter Stegen. Dues ocasions, dos remats de cap que no va suposar un gran perill pels blaugranes.

Abans de finalitzar el primer temps, Messi va iniciar una jugada que buscava la paret amb Munir però, en comptes d'això, es va trobar un refús de la defensa visitant que el va deixar sol davant el porter. El capità blaugrana va definir amb una sotana exquisida per anotar el segon gol de l'equip.

Els argentins van tenir la seva millor ocasió de la primera part, i quasi de tot el partit, en un mà a mà de Villa amb Ter Stegen que es va estavellar al pal. Munir també va tenir una jugada semblant, però, Andrada li va aturar el xut.

A la segona part, Valverde va canviar a tot l'equip però va premiar a Malcom, Miranda i Munir amb alguns minuts més. Un segon temps en què el més destacable van ser els detalls de Riqui Puig, la posició d'Arthur en el pivot defensiu i la ubicació de Sergio Busquets com a central i la de Vermaelen com a lateral dret.

En els primers minuts, els blaugranes es van mostrar molt espessos, també perjudicats pel partit més entrebancat que va plantejar l'equip argentí. L'entrada però de Dembélé, Suárez i Busquets van reactivar a l'equip.

En el minut 64, Rafinha i Suárez es van inventar una paret a la frontal de l'àrea que va suposar el 3-0 després d'una magistral definició del brasiler, amb sotana inclosa.

El gol va esperonar als homes de Valverde que es van fer amb el control total del partit en els darrers minuts. Una part final del matx en què Riqui Puig va ser dels més destacables amb els constants detalls tècnics que va deixar.

Luis Suárez també va ser dels homes més actius des que va sortir al camp. L'uruguaià quasi marca el gol de la tarda amb una vaselina que va provar des de la frontal de l'àrea. Les seves constants associacions amb Dembélé van generar molt perill.

En els darrers deu minuts, Vermaelen va tenir l'ocasió més clara pel seu equip. En un córner centrat per Dembélé, el belga es va anticipar a la defensa argentina i va enviar un remat en direcció a la porteria que va desviar Aranda.