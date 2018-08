Els reconeixements mèdics als jugadors segueixen tenint lloc al CIMETIR

Ahir van seguir les revisions mèdiques que han començat a fer els primers jugadors del Baxi Manresa de cara a l'inici de la pretemporada a les instal·lacions del CIMETIR de la Clínica Sant Josep de Manresa. Després que el primer dia hi passessin Lundberg, Muñoz i Sakho, ahir va ser el torn de Jakis Gintvainis, Pere Tomàs i Guillem Jou, que també van fer sessió de tir al Nou Congost. Dilluns serà el torn de dues de les noves incorporacions de l'equip, els nord-americans Justin Doellman i Ryan Toolson. Per la seva banda, Alex Renfroe i el seu equip de la lliga de Puerto Rico, els Leones de Ponce, van assegurar la seva presència als play-off en derrotar els Aguada Santeros per un sol punt, 78-77. Diumenge acaba la segona fase i després afronta les semifinals del play-off, amb la qual cosa no podrà ser a Manresa per l'inici de la pretemporada oficial, el proper dimecres.