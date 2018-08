Un jugador forjat al planter del Manresa i enfortit al Manlleu

? Gerard Puigoriol, Putxi, es va apassionar pel futbol des de ben petit. «El pare és un gran aficionat al motor. A ca-sa expliquen que, en una ocasió, em va oferir com a present una moto de gasolina, però la faig refusar. Jo volia una pilota Nike». La proximitat amb la Joviat, on la seva mare, Pilar Arnaus, fa de mestra de primària, i el consell d'un company de feina del pare a l'artesenca Movisa, Arcadi Prat, el van conduir al Manresa, on va viure tota la seva etapa formativa, menys l'últim any de juvenil. Va signar l'ascens a Divisió d'Honor amb el juvenil del Manlleu a-bans que Francesc Cargol el requerís pel primer equip, on va rebre el mestratge de Da-ni Planagumà i d'Òscar Gely i va jugar dues fases d'ascens a Segona B en quatre temporades. Vol establir-se a Manresa a causa de Gemma Pallàs.