Renfroe, la principal atracció a Oviedo

L'espera s'ha fet llarga, però finalment Alex Renfroe debutarà aquest vespre (21h) amb el Baxi Manresa en el primer partit en el Circuit Movistar dels homes de Joan Peñarroya. Renfroe s'ha entrenat amb normalitat aquesta setmana i gaudirà dels primers minuts amb l'equip contra el Cafés Candelas Breogán, vell conegut de la LEB, que finalment substituirà l'Herbalife Gran Canària.

«Afrontem una setmana important que ja teníem marcada al calendari. Ens hauria agradat arribar amb més efectius, però aprofitarem per seguir millorant. El fet d'estar uns dies junts serà bo per a la cohesió del grup i tenim la bona notícia que Alex Renfroe ja és amb nosaltres», declarava Peñarroya abans d'afrontar els dos partits del Circuit. El segon serà demà contra el València Basket, a les 19.15 h.

Un duel davant el Breogán que, com bé comentava Peñarroya, estarà marcat per les baixes en els dos equips. Per part manresana, són conegudes les absències de Justin Doellman i Álvaro Muñoz, ambdós lesionats, com també seran baixa Paco del Águila i Pablo Pérez per malaltia i Gabriel Lundberg, que va jugar ahir a la tarda amb Dinamarca per les finestres FIBA. La principal novetat de cara al duel d'avui, a banda de Renfroe, serà la presència del jove David Efambe.

La situació dels gallecs és encara més complicada. L'equip de Natxo Lezkano només té cinc jugadors del primer equip disponibles. Una de les baixes serà la de l'exmanresà Salva Arco per lesió, encara que sí que participaran els també jugadors amb passat manresà Aleksandar Cvetkovic i Romaric Belemene. La resta de baixes confirmades són Henk Norel, Herun i Sulejmanovic, els dos dar-rers per les finestres FIBA. També són dubte per al partit Alec Brown, Redivo i Uriz.



Lalanne, més a prop



Segons apunten fonts del club manresà, Cady Lalanne podria entrenar la setmana vinent amb l'equip. El jugador haitià va ser fitxat fa aproximadament un mes, el 17 d'agost, i des de llavors el club

va explicar que tenia problemes amb el visat per poder viatjar. Doncs bé, sembla que el Baxi és optimista amb el fet que el jugador arribi la pròxima setmana, després que s'estigui ultimant la preparació d'aquest visat.

En tot cas, Peñarroya segueix treballant amb els jugadors disponibles per afrontar un partit marcat per les baixes. «Malgrat no arribar com voldríem, ens fixarem amb nosaltres i poc en el rival. Tenim lesionats, però esperem que quan acabi el Circuit puguem entrenar amb normalitat», afegia.

D'altra banda, Gabriel Lundberg va aprofitar les finestres FIBA per ser decisiu amb la seva selecció, Dinamarca. L'escorta del Baxi va fer un partidàs, amb 27 punts, i va ser el màxim anotador en la victòria contra el combiant de Bielorússia, que es va decidir a la segona pròrroga (94-98).

Lundberg no estarà amb el Baxi al Circuit Movistar perquè Dinamarca torna a jugar diumenge contra Suècia, a partir de les 14.15 h.