El Cadí despatxa la pivot Cassie Oursler, i ja li busquen una substituta

La jugadora que havia de ser el referent interior del Cadí la Seu, l´americana Cassie Oursler, ha estat acomiadada. Justament, perquè era clar amb tres setmanes de pretemporada que no podria marcar diferències. El club i la jugadora, que ja no va jugar contra el Tolosa per evitar una lesió que frustrés l´operació sortida, han arribat a un acord per rescindir el contracte. L´entitat urgellenca ja rastreja el mercat per mirar de trobar un recanvi de garanties, tot i que no serà fàcil.

Ara l´entitat i els agents d´Oursler han d´acabar de tancar les condicions econòmiques en què s´ha de fer la rescissió. D´això en depèn, en una part, la possibilitat d´incorporar una nova jugadora. El director tècnic de l´entitat, Pep Ribes, ha admès que hores d´ara el mercat no ofereix gaires alternatives. I menys encara a l´abast d´un Cadí que ha de racionalitzar qualsevol euro de despesa i que disposa d´un pressupost molt ajustat. És evident, però, que tot el cos tècnic de l´entitat tenia clar que Oursler no era, ni de bon tros, la peça que esperaven.