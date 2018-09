L'Avinent competirà a Divisió d'Honor amb un equip més reforçat

ARXIU PARTICULAR

L´Avinent no té cap baixa respecte a la formació d´aquesta passada temporada

L´Avinent no té cap baixa respecte a la formació d´aquesta passada temporada ARXIU PARTICULAR

L'Avinent CA Manresa tindrà un equip de garanties per fer front a una nova temporada a la Divisió d'Honor femenina. A l'entitat manresana continuen totes les atletes que van aconseguir enguany la permanència:

MÒNICA CLEMENTE MARTÍ: Campiona d'Espanya absoluta de perxa (en PC i aire lliure). Recordwoman d'Espanya de perxa sub23. Quarta als Jocs del Mediterrani i als Iberoamericans. Present a l'Europeu de Berlín'18.

MAR JUÁREZ GALLARDO: Vuitena als Europeus de Berlín'18 en els 50 quilòmetres marxa. Recordwoman de Catalunya de la distància.

PAULA RAUL SALA: Bronze en el campionat d'Espanya absolut en els 100 metres tanques a Getafe'18. Campiona de Catalunya absoluta '18 i campiona d'Espanya '18 sub23.

MARINA GUERRERO PUIGDEVALL: Campiona de Catalunya absoluta '18 en els 3000 metres obstacles.

MERITXELL SOLER DELGADO: Subcampiona de Catalunya absoluta'18 en 5000 metres llisos i en 3000 metres llisos.

SOFIA ZORRILLA CANO: Subcampiona d'Espanya'18 sub23 en altura i subcampiona d'Espanya'18 universitària.

LAIA SOLA HERNANDO: Subcampiona d'Espanya'18 sub18 en 100 metres llisos. Campiona de Catalunya absoluta'18.

MARTA RIERA SATO: Subcampiona d'Espanya'18 sub18 en 100 metres tanques. Bronze en el català absolut'18 en 200 metres llisos pista coberta.

AINHOA MARTÍNEZ AGULLA: Subcampiona absoluta'18 de Pes de la Comunitat Valenciana. Sisena classificada en pes en el campionat d'Espanya absolut'18 PC.

ÀNGELA LÓPEZ MARTÍ: Subcampiona del Mon W40 en 400 metres tanques en el Mundial Màster'18.

MONTSERRAT MONTAÑÉS ARBÓ: Bronze en el campionat d'Espanya sub18 en Martell. Campiona de Catalunya'18 sub 18 en pes i disc.

BLANCA GARCIA GARCIA: Subcampiona absoluta'18 en javelina de la Comunidad de Madrid . Cinquena classificada en el campionat d'Espanya absolut'18 d'hivern

JÚLIA QUEVEDO SUBIRATS: Subcampiona de Catalunya'18 sub23 en triple (aire lliure i pista coberta). Setena classificada en el Campionat d'Espanya sub 23 en Triple.

LAURA BOU SAUMELL: Quarta classificada en el campionat de Catalunya Absolut'18 en 400 metres llisos pista coberta.

MERITXELL TARRAGÓ CLOP: Campiona de Catalunya'18 sub18 en 400 metres llisos.

MARIA TORRES POVEDANO: Subcampiona Absoluta'18 en Martell de la Comunitat Andalusa.

JUDITH SELLARÉS ALTIMIRA: Campiona de Catalunya'18 sub20 en javelina

ALBA ESTÉVEZ MARTÍNEZ: Llançadora de Disc, quarta classificada en el català absolut'18 d'hivern, titular de l'equip amb un millor registre personal de 39,99 metres.

BETHELHEM MANZANO JIMENO: Campiona de Catalunya'18 sub18 en 3000 metres pista coberta. Quarta classificada Campionat d'Espanya sub18 en 1500 metres pista coberta.

MIREIA GUARNER PIQUET: Excel·lent corredora de fons, amb un bon registre de 10'11"79 en 3000 metres en aquest 2018.

ALBA GALLARDO LLORENS: Una de les atletes amb més recorregut dins aquest equip, amb registres en aquest 2018 de 2'15"78 i 4'42"79 en 800 i 1500, respectivament.

JUDIT DEVERS CANTERO: Bronze català'18 sub18 en 60 tanques. 8a classificada campionat d'Espanya'18 sub18.

EULÀLIA TORRESCASANA QUINTANA: Capitana de l'equip. Única atleta que queda en actiu en aquesta formació, d'aquella que va assolir l'ascens a Primera Divisió un llunyà juny de 1996. En aquest 2018, corrent amb 1'01"80 en els 400 metres llisos.

EVA MUÑOZ NAVARRO: Marxadora. Vuitena classificada en el català absolut'18 de marxa atlètica. Enguany, 26'49"69 en 5000 metres marxa.

LAURA DEL PASO MARTÍNEZ: Atleta especialista en tanques. Enguany, ha fet 1'08"14 en 400 metres tanques.

ESTER GUERRERO MUÑOZ: Migfondista reconeguda, titular de l'equip en aquest 2018 en 1500 metres llisos.

ANNA CABRERA RIUDOR: Subcampiona de Catalunya'18 sub18 en proves combinades. Desena classificada en el campionat d'Espanya'18 sub18 en pentatló. Atleta polifacètica, amb excel·lents registres de 5,49 metres en Llargada, 1'08"91 en 400 tanques, 1,54 metres en Altura.

JUDITH CANAL MARTÍNEZ: Vuitena¡ classificada en el català sub18 en 200 metres. Velocista/tanquista, amb 26"61 en 200 metres llisos i 1'10"75 en 400 tanques.

MERITXELL LLADÓ MARTÍNEZ: Cinquena classificada en el campionat de Catalunya'18 sub18 en Perxa. Marca 2018: 3,10 metres

CARME TORT CREUS: Reconeguda corredora de fons i obstaculista

A totes aquestes, s'hi sumaran:

La migfondista navarclina NÚRIA TIÓ desprès de la seva estada de quatre anys a Estats Units. Reforçarà notablement les proves de 400 i 800 metres llisos. Tió ostenta registres de 2'07"03 i 56"87 en 800 i 400, respectivament.

La també migfondista MARINA PETKOVA que està esperant el seu primer fill, tot desitjant tornar a competir.

La barcelonina ANIRIA MATA, que va patir una greu lesió a inici d'aquesta temporada i que s'espera pugui aportar solvència en el mig fons, un cop superi el període de recuperació.

La saltadora EMÍLIA DEL HOYO que es troba encara cursant estudis a Estats Units, però desitjant que pugui aportar el seu esforç a l'equip. En aquest 2018, ha saltat 5,87 i 12,56 en llargada i triple, respectivament.

La polifacètica ANNA CIRCUNS, que desprès de dos anys d'aturada obligada per l'embaràs del seu primer fill, torna il·lusionada per tal de poder ajudar en el que sigui possible a l'equip.

I dues noves incorporacions confirmades per aquesta propera temporada:

L' obstaculista vilanovenca MERCÈ GUERRA, amb uns excel·lents registres de 10'53"84 i 10'07"99 en 3000 obstacles i 3000 metres llisos, respectivament.

La velocista vallesana MAR GARCIA, que ostenta uns registres de 12"42 i 25"51 en els 100 i 200 metres, respectivament.

I sense deixar de comptar amb les CARME ROBLES , LAURA CLEMENTE, CLÀUDIA GALAN, NÚRIA BALLARIN, MERITXELL PUJOL, ÈLIA RIUS, JÚLIA DALMAU, RUT TRISTANY que puguin ser peça clau en un moment de necessitat de l'equip. I de ben segur, que a totes les esmentades, s'hi afegiran alguna sub16-sub18 que pujarà amb força des de l'escola d'atletisme de l'entitat.

Amb aquest equip, l'entitat espera afrontar la cinquena temporada en la màxima categoria estatal de clubs d'atletisme, amb l'objectiu de mantenir la categoria i seguir estant entre les setze millor formacions femenines de l'estat.