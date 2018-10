L'Avià sap aturar el joc del Súria i venç amb autoritat

Gran actuació de l'Avià, que va aconseguir una victòria clara i del tot incontestable davant del Súria, que es va veure superat clarament al camp des dels primers minuts. En els primers 10 minuts Claret i Colillas ja havien posat un 2-o que deixava el partit molt a favor del conjunt del Berguedà. La principal clau que va tenir el matx, a part que els locals van tenir la punteria molt afinada en tot moment, va ser el control i la bona pressió que van demostrar els avianesos. El Súria és un equip al qual li agrada molt tenir la possessió i dominar, però es va veure interceptat per l'Avià, molt atent des dels primers minuts de l'enfrontament.

El resultat es va eixamplar més en començar la segona part amb els gols aconseguits per Tubau i Verdaguer, que assegueraven els tres punts per a l'Avià i que són prou importants en aquest inici de temporada. Per al Súria va ser una golejada inesperada.