El Manresa visita un Tàrrega en ratxa i l'Igualada rep el líder Viladecans

Amb l'estrena d'Andreu Peralta a la banqueta, el Manresa fa front demà a un dels partits complicats de la temporada, al camp del Tàrrega (16.30 h). El conjunt manresà es desplaçarà a l'Urgell amb les baixes de Manel Sala, Romano i Ruano per lesió (Brian està sancionat però, a més, ja és baixa definitiva a l'equip) pel que és possible que diversos juvenils hagin d'entrar a la convocatòria.

El Tàrrega, que és entrenat per l'anoienc Edu Berrocal, i que té a la seva plantilla el migcampista santjoanenc Lluís Clop, és un equip que està en ratxa. Dels darrers sis partits, n'ha guanyat quatre i ha empatat els altres dos.

El nou tècnic del Manresa, Andreu Peralta, ha comentat que «afrontem el partit amb la idea d'intentar tallar la seva ratxa, tot i que sabem que en el seu camp són molt forts. Nosaltres estem allà dalt de la classificació per mèrit dels jugadors i hem de mirar de mantenir-ho. No ens podem lamentar de les baixes, és perdre el temps. La nostra plantilla continua sent potent». Del rival, el Tàr-rega, Peralta ha comentat que «és un equip que proposa un joc intens i si troba espais es troba molt còmode. Considero que, ara mateix, és un dels contrincants més complicats de la categoria.



El líder Viladecans, a Igualada

El camp de Les Comes rebrà aquesta tarda (18 h) un atractiu duel entre l'Igualada i el líder Viladecans. L'equip que dirigeix Moha va retrobar-se diumenge amb la victòria al camp del Borges, després de quatre jornades sense vèncer. Ara mateix, els igualadins són a només tres punts del conjunt del Baix Llobregat