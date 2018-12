Jana Fernández i la resta de campiones del món sub-17, homenatjades

La sesrovirenca Jana Fernández i les seves companyes de la selecció espanyola femenina sub-17 de futbol, que s'han proclamat campiones del món a Uruguai en derrotar en la final Mèxic, van ser homenatjades per la federació i les va rebre el president de l'entitat, Luis Rubiales. Eva Navarro, en qualitat de capitana, va donar les gràcies a tots els assistents i al suport de la federació durant el campionat, que suposa el primer títol del món femení per a una selecció espanyola de futbol. Rubiales va lliurar una samarreta amb el lema «Campiones» a la seleccionadora estatal, Toña Is.