L'anoienc Bernat Jaume juga en tres competicions de lliga europees

El palista Bernat Jaume té força requesta a Europa i, en els darrers dies, ha competit en tres lligues estatals diferents, a Anglaterra, Holanda i Alemanya.

En l'exclusiu club londinenc RAC i jugant amb el club Bexley va cedir per 2-1 davant de l'anglès Ben Coleman, el 43è al rànquing mundial. Es va desplaçar després al club City Squash d'Amsterdon i vencia el jugador gal·lès Peter Creed, número 50 del rànquing mundial, per 3-2.

Dos dies després tocava lliga a Alemanya, amb l'Sttutgart Devils, amb victòria convincent contra l'anglès Tom Walsh, 171 del món per 11-6, 11-6, 11-8 i derrota (3-1) en un dur partit davant l'alemany Jens Schoor, jugador que ja no competeix amb regularitat, però no fa pas gaire va ser en el Top 40 del món.

D'altra banda, Joel Jaume, que és el germà gran del Bernat, va ser a Pamplona per jugar una nova fase del Circuit Nacional i va caure en la ronda de quarts davant el gallec Víctor Reguera per un marcador molt igualat (9-11, 10-12, 10-12). Finalment, a la Lliga Catalana de Segona, l'equip RS-Plasnet es va imposar per 3-1 amb el Terrassa, i derrota a la Tercera (1-3) davant del rival SAF UAB.