El Valladolid deixa aplanada la Catedral en el descompte

Un gol ple de rebots d'Óscar Plano al segon minut de descompte va donar un punt al Valladolid i, sobretot, va deixar aixafada l'afició de San Mamés, que ja veia com el seu equip era a punt d'assolir la segona victòria seguida a casa de la mateixa manera que la primera. Perquè l'Athletic s'havia avançat just abans del descans amb un penal corroborat pel VAR que va transformar de manera poc habitual Aduriz. En el descompte, però, Dani García va sortir del camp i va habilitar Plano per marcar el gol de l'empat.