El València assoleix una victòria coral i important per a les seves aspiracions

El València Basket va fer una passa vital en les seves aspiracions de Copa del Rei, després de der-rotar el Movistar Estudiantes per 78-83 i fer inútil el gran partit de Darío Brizuela, autor d'uns 31 punts que no van servir per aconseguir la victòria.

Un triple inicial del santpedorenc Rafa Martínez i el domini sota els taulers de Will Thomas van ser suficients perquè els valencians anotessin un parcial inicial de 0-5. Tot seguit, els jugadors dirigits per Jaume Ponsarnau van estar desencertats en el tir, i els locals, liderats per Suton, ho van aprofitar per assolir sis punts de marge al final del quart inicial (19-13). En el segon període, els visitants van reaccionar de la mà de Mike Tobey i van aconseguir un parcial de 0-13 que els va permetre arribar a la mitja part de l'enfrontament amb quatre punts de renda (34-38).

En la segona meitat, el València va repetir un 0-5 inicial, però els madrilenys van reviure gràcies a un inspirat Brizuela i van dominar el rebot per tancar el tercer quart per davant en l'electrònic (58-57). En els darrers deu minuts, l'escorta local va seguir anotant, mentre que els valencians van tirar de la qualitat i l'experiència de Fernando San Emeterio per empatar a 67 quan faltaven cinc minuts pel final. En aquests, Vives, Van Rossom i Will Thomas van liderar el seu equip cap a la victòria davant un Estudiantes que va jugar sense Gentile a la represa a causa d'una forta lumbàlgia.