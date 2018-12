La lògica i el fred són protagonistes a la primera fase del Torneig Ciutat de Manresa de la Pirinaica

En la primera jornada del Torneig Ciutat de Manresa per equips benjamins organitzat per la Pirinaica al camp municipal de la barriada Mion s'ha viscut un gran ambient de futbol. Només el fred va fer la guitza als setze equips participants i als seus acompanyants en la divuitena edició d'aquesta tradicional trobada nadalenca de futbol base. Es dona el cas que molt possiblement els d'aquest torneig seran els darrers partits que es jugaran de forma oficial en aquest terreny de joc davant la previsió d'instal·lació de la més que esperada gespa artificial a partir del proper mes de gener.

Una primera fase del torneig que ha estat seguida, sobretot, pels pares, mares i familiars dels joves jugadors de les formacions vingudes de Manresa (Pirinaica A, B i C, CE Manresa A i B, Gimàstic de Manresa i Balconada), el Bages (Navàs, Sallent, Cardona, Súria i Fruitosenc), el Berguedà (Alt Berguedà), Osona (Torelló), el Solsonès (Solsona) i el Vallès Occidental (Viladecavalls). El Puig-reig va comunicar a darrera hora la impossibilitat de participar-hi, i l'organització va optar per integrar en el calendari un tercer equip de la Pirinaica per no trastocar gaire els plans inicials i que tots els equips juguessin el mateix nombre de partits.

Al llarg de la matinal s'han anat desgranant els enfrontaments en els quatre grups establerts per anar configurant la corresponent classificació i per tant l'ordre de partits per a la fase final, tenint en compte que els dos primers jugaran avui pel títol i els altres dos, la fase de consolació per a les posicions de la 9 a la 16.

Resultats força previsibles

Hi ha hagut poques sorpreses, i tant el Gimnàstic com els dos equips del CE Manresa han sumatels nou punts possibles, ja que han guanyat tots els seus partits. L'altre capdavanter ha estat la Pirinaica, però en el seu cas amb set punts pel seu empat amb el Fruitosenc. Com a segons classificats van entrar a la fase bona el Torelló, la Pirinaica C, el Viladecavalls i el Solsona, tots amb sis punts menys els vallesans, que ho van fer amb quatre. El marcador més voluminós (els partits eren de 15 minuts) ha estat el del triomf del CE Manresa davant el Cardona per 0 a 7 i el de 6 a 0 del Súria contra el Sallent. Només un dels enfrontaments ha acabat sense gols, el Viladecavalls-Sallent (0-0).

Els quarts de final per demà són Pirinaica-Pirinaica C (10 h), CE Manresa-Torelló (10.20 h), Gimnàstic-Solsona (10.40 h) i CE Manresa B-Viladecavalls (11 h).