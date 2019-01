El retorn d'un vehicle campió

L'holandès Gerard de Rooy és una persona de caràcter. El 2017 no va acabar gens content amb un Dakar massa ràpid, condicionat per les moltes suspensions d'etapes, en el qual no va tenir possibilitats de repetir el triomf de l'any anterior, tot i que va quedar tercer. Acompanyat del bagenc Moi Torrallardona i del polonès Darek Rodewald, la seva esquadra guanyadora, De Rooy torna a Amèrica del Sud després de rodar l'any passat el nou Iveco a Àfrica. La duresa del recorregut pot ser la seva aliada, i la perícia del seu navegant català, un gran valor.