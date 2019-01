Julia Goerges supera la jove Andreescu i repeteix triomf a Auckland

La tennista alemanya Julia Goerges, actual número 14 del rànquing WTA, va proclamar-se campiona per segon any consecutiu del torneig d'Auckland (Nova Zelanda), després de remuntar contra la jove tennista canadenca Bianca Andreescu, de tan sols 18 anys i actual número 152 del rànquing WTA, per tres sets (2-6, 7-5 i 6-1).

Goerges va sumar el setè títol de la seva carrera esportiva a falta una setmana d'iniciar el primer Gran Slam de la temporada, l'Obert d'Australia. La semifinalista de Wimbledon, de 30 anys, va disputar la seva tercera final del torneig de Nova Zelanda. La sorprenent Andreescu va posar les coses dificils des del primer set. La jove tennista canadenca no va poder aguantar les embestides en el segon i tercer set i va acabar cedint després de disputar un torneig molt complet. Andreescu va superar en rondes anteriors duess estrelles com Venus Williams i Caroline Wozniacki.