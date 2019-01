Farrés: "hem perdut força temps que després hem recuperat amb navegació"

Després d'una jornada de descans marcada pel temps aplicat a Gerard Farrés que el va deixar fora del cap de carrera després de finalitzar l'Etapa 5 en l'CP3, avui tocava tornar a la feina davant del volant i deixar que aquesta injustícia s'aclareixi en els despatxos. Tots al bivac comentaven que havia de ser un retorn a la competició d'allò més dur, i així ha estat.

Així ho relatava Gerard Farrés a la meta: "Bé, per a nosaltres aquesta ha estat l'etapa més difícil que hem disputat en aquest Dakar. Hem començat en aquestes dunes de Tanaka tan complicades, m'he clavat en una d'elles i hem perdut força temps que després hem anat recuperant amb bona navegació. La veritat és que hem apretat molt el Can-Am, hem anat molt ràpid però sense fallar. Al final, amb una navegació bona i un bon ritme hem vist que podíem recuperar i crec que els nostres rivals s'han perdut, així que molt bé. Estem molt contents amb haver superat un dia tan difícil com el d'avui, era molt important arrencar aquesta segona part amb bon peu. Avui el cotxe ha aguantat tot i el tracte tan dur que li hem donat, ha estat brutal i hem arribat a la meta amb el SxS sencer ".

Dani Oliveras, per la seva banda, valorava així l'etapa: "Avui un dia molt llarg, acabem d'arribar després d'una etapa molt difícil. Aquest matí ens hem trobat dunes molt toves, incloent un embús seriós i molt de temps perdut. A més la corretja de transmissió s'ha escalfat, patinava i ens dificultava molt l'avanç per les dunes. Hem aconseguit sortir de la sorra i a partir d'aquí ho hem fet perfecte, tot i que hem perdut un minut abans de sortir a la segona especial perquè vam decidir canviar la corretja i, en no tenir temps, hem entrat un minut tard a la segona especial. De tota manera hem estat intel·ligents en decidir canviar la corretja perquè segur que no hi hauria aguantat i hagués estat pitjor. Pel que fa a l'etapa, molt difícil, amb un waypoint al final molt complicat en una duna d'un quilòmetre i mig en baixada que et desviava cap a la dreta, per la qual cosa era molt difícil pujar per marcar el Wp, així que vam decidir donar una volta de tres quilòmetres per agafar-lo i no perdre temps com els altres ".