El bon tercer quart de les igualadines (11 a 13) els va permetre reduir l'ampli avantatge assolit per les locals al descans, de 22 punts, i disputar la victòria en el decisiu quart final. Les anoienques van oferir un bàsquet efectiu durant els últims deu minuts, un joc que els va facilitar un nou triomf parcial (12 a 15) però que no va ser suficient per completar l'anhelada remuntada.