Mercè Rosich tornarà a ser presidenta del CA Manresa

El Club Atlètic Manresa farà, el proper dilluns, una assemblea de socis extraordinària que, amb tota probabilitat, servirà per retornar Mercè Rosich com a presidenta de l'entitat. L'acte tindrà lloc a les 19.30 hores (en la primera convocatòria) i a les 20 (en segona) a la sala polivalent, en el local que hi ha a l'estadi atlètic del Congost. L'assemblea ha d'escollir tant la persona que ocupi la presidència com la nova junta directiva.

L'entitat ha estat conduïda, en aquest darrer anys, per una junta gestora encapçalada per Josep M. Gil com a president. I se'n va fer càrrec quan Rosich va deixar la presidència per presentar-se a les eleccions per dirigir la Federació Catalana d'Atletisme, que a la fi va perdre per un sol vot.

Amb l'objectiu de reconduir la situació dins l'entitat, i com sigui que no s'ha presentat cap altra candidatura a la presidència en aquest període de transició, ara Mercè Rosich es presenta de nou. Ho farà amb persones que són de la seva confiança, algunes de les quals ja la van acompanyar en el seu primer període de presidenta (2000-17), el més longeu de tota la història de l'entitat i també el més reeixit esportivament. Hi haurà, a més, noves incorporacions dins de la junta per tal de formar un equip fort i estable durant els sis propers anys. Rosich ha format part, com a regidora del govern (des del 2011) de l'Ajuntament, i no es presentarà a les eleccions.