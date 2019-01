L'Estudiantes aconsegueix la segona plaça d'amfitrió

L´equip col·legial celebra la classificació per a la Copa de casa seva

L´equip col·legial celebra la classificació per a la Copa de casa seva E. CANDEL/ACB PHOTO

El Movistar Estudiants va aconseguir una victòria amb doble valor davant el Delteco GBC, ja que li serveix per sortir dels llocs de descens i per participar a la Copa del Rei com a equip amfitrió, després de la derrota del Fuenlabrada a Tenerife.

Shayne Wittington, Alessandro Gentile, Gian Clavell i Darío Brizuela van ser els principals artífexs del triomf per a un Movistar Estudiants que s'havia juramentat perquè no s'escapés la victòria.

Es van notar els nervis inicials en un partit molt decisiu per a ambdós conjunts. Un parcial de 23-13 dels locals els va permetre aconseguir l'avantatge que mantindrien durant tot el matx.

El Delteco GBC no va sortir bé dels vestidors i va estar tres minuts sense anotar. Malgrat que l'Estudiantes no ho va aprofitar inicialment, es mostrava més encertat que el rival.

Llavors, nou punts consecutius de Clavell en els tres primers minuts de l'últim quart van ser la sentencia definitiva per a un conjunt guipuscoà que va abaixar els braços i va cedir el partit.