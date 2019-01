El Barça i el València es trobaran a quarts de final

El València Basket entrenat per Jaume Ponsarnau i que té Rafa Martínez de capità serà el rival del Barça Lassa als quarts de final de la Copa del Rei de Madrid, tal com va establir el sorteig, ahir. Els blaugrana, que tenen el manresà Ricard Casas com tècnic assistent de Pesic i dos vells coneguts de l'afició del Congost com Hanga i Pier-re Oriola, defensen el títol que van aconseguir el 2018 en el Gran Canària Arena. El Barça-València es jugarà el dijous dia 14 de febrer, a les 21.30 hores. Abans, a les 19 hores, hauran jugat l'Iberostar (amb San Miguel i Davin White a les seves files) i l'Unicaja de Luis Casimiro.

A l'altra banda del quadre hi haurà els altres dos partits de la primera ronda. El Joventut tindrà d'oponent el Baskona, divendres 15 de febrer, a les 19 hores. Qui guanyi tindrà en una semifinal el vencedor del Madrid-Estudiantes, el derbi d'amfitrions que el sorteig ha proporcionat, un partit que començarà a les 21.30. Pel que fa a les semifinals, es jugaran al WiZinK Center el dissabte 16, a les 19 i les 21.30 hores. La final serà el diumenge 17, a les 19.30.

El Barça i el Madrid tan sols es poden trobar a la final. En sis de les últimes vuit edicions, el títol s'ha decidit entre ells, amb balanç equilibrat de victòries (3-3).