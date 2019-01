El Nàstic cadet encadena deu partits sense perdre

El Gimnàstic de Manresa cadet es consolida en el tren capdavanter de la classificació després d'imposar-se per un còmode 3-1 al Sant Gabriel. El conjunt escapulat va intentar dominar el partit des del principi i no va ser fins al gol de Pubill, al minut 26, quan tot va anar de cara per als locals. A la represa els bagencs van continuar amb la mateixa dinàmica i no va ser fins al minut 56 que, en una centrada lateral, el local Lorenzo va enviar la pilota al fons de la xarxa per posar el 2-0. Els locals van arrodonir el marcador amb el tercer gol i els visitants van maquillar a les acaballes.