Kevin-Prince Boateng diu que sap que no serà titular «però vull ser anys al Barça»

Kevin-Prince Boateng, el nou jugador del Barça que arriba com a cedit, va assegurar en el seu acte de presentació que l'objectiu que es planteja és «jugar bé» en el seu nou club per poder «signar per més anys». El Barça ha abonat la quantitat d'un milió d'euros a qui té els seus drets, el Sassuolo italià,

amb una opció de compra de 8 milions que el germanoghanès confia que es faci efectiva. Sap que això dependrà d'ell, per això ha promès donar-ho tot al camp: «Treballo pels meus fills, jo vull que em vegin com un ídol, tant se val si soc aquí finalment només cinc mesos o tres anys».

Boateng és conscient que no arriba per ser titular però afirma sentir-se «molt feliç» en fitxar pel Barça. «És un gran honor poder ser aquí, i vull guanyar-ho tot».

El vicepresident esportiu del FC Barcelona, Jordi Mestre, va ser qui va acompanyat Boateng en la presentació, amb Eric Abidal, el secretari tècnic del club, que va ser qui va explicar com es va activar l'opció de la cessió després que Munir demanés sortir, i que anés al Sevilla CF. Boateng arriba per ser el suplent de Luis Suárez, en una especialització com a 9 que ha anat polint en els darrers anys.

«Tinc gairebé 32 anys i jugar de 9 és un rol perfecte per a mi», va dir Boateng, que va tancar de forma contundent la polèmica sobre la seva suposada preferència pel Reial Madrid i per Cristiano abans que Leo Messi: «Soc jugador del Barça. El millor jugador del món i de tots els mons és Messi, com ha demostrat en els últims 10 anys».



Copa a Sevilla, sense Messi

A partir de les 21.30 h (en directe per TV3, La 1 i GolTV), el Sevilla i el Barça jugaran, al terreny de joc dels andalusos, el matx d'anada dels quarts de final de Copa. Hi va, entre els convocats, Boateng, però els periodistes que van cobrir la roda de premsa de Valverde poc es podien esperar que Leo Messi es quedés a casa i no fos inclòs en la llista, en el pla de descans que havia avançat el tècnic. Tampoc no viatja un altre dels homes clau de l'equip, Sergio Busquets.

Amb la baixa de Dembélé, que està lesionat i en té per un mínim de quinze dies, formaran part de l'expedició Oriol Busquets i Riqui Puig, jugadors del filial.